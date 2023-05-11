До Землі із шаленою швидкістю наближається 76-метровий астероїд 2023 HT4. Максимально близько до нашої планети він пролетить 12 травня.

Про це повідомляють у NASA.

Астероїд 2023 HT4 рухається зі швидкістю 32 184 км/год. Вчені з американського космічного бюро стверджують, що максимально він наблизиться до Землі 12 травня.

Це небесне тіло пролетить на відстані близько 6,08 млн км від нашої планети. Науковці також показали траєкторію його польоту.

У NASA потенційно небезпечними називають ті астрономічні об'єкти, які наблизилися до Землі на відстань менше ніж 7,5 млн км, і їх діаметр перевищує 100-150 м.

Такі можуть спричинити значні руйнування на суші або цунамі у випадку падіння в океан. А от астероїд 2023 HT4 не становить загрози нашій планеті, оскільки є відносно невеликим небесним тілом.

За даними NASA, науковці оцінюють наявність 4700±1500 потенційно небезпечних об'єктів з діаметром понад 100 м. А от астероїди, діаметром понад 1 км, вчені називають "вбивцями" планет.