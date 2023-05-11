Parimatch закриває український підрозділ і звільняє увесь колектив [ Редагувати ]
Гемблінговий холдинг Parimatch вирішив закрити "Parimatch Україна", попередньо звільнивши весь колектив. Про це повідомила колишня СЕО Наталія Гілевич.
За її словами, 12 травня відбудеться остаточне закриття компанії PM UA.
Весь колектив звільнений, я також залишаю посаду.
Гілевич додала, що подальшу роботу подовжать адвокати та юридичні компанії.
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