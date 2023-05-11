Велика Британія завершила передачу Україні всіх обіцяних танків Challenger 2 у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє міністр оборони Британії Бен Воллес у парламенті.

"Я знаю, що всі наші танки прибули до країни... вони всі перебувають у країні. На них провели навчання як тут (у Британії. - Ред.), так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх", - розповів голова британського Міноборони.