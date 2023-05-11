Голова Слідчого комітету росії олександр бастрикін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі, заявив про зростання числа вбивств, скоєних мігрантами, на 18% за рік.

Через це він висловив ідею: відправляти мігрантів передову в Україну, а а разі їхньої відмови - висилати на батьківщину.

Вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, к себе на родину.

Згідно зі статистикою, яку навів бастрикін, у 2021 році в росії перебувало 12 млн мігрантів, а у 2022-му - 14,5 млн.

Напередодні, 10 травня, депутат держдуми від кпрф Михайло Матвєєв повідомив про розробку законопроекту, який дозволить відправляти мігрантів з російським громадянством на фронт до України.

Згідно з російським законодавством, ті, хто має подвійне громадянство, не підлягають призову, однак можуть до лав збройних сил рф як добровольці, уклавши контракт.