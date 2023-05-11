Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейєсус оголосив про скасування режиму надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, запровадженого в серпні 2022 року через спалах віспи мавп.

Вчора комітет з надзвичайної ситуації провів свою п'яту зустріч і рекомендував мені, щоб я оголосив про припинення надзвичайної ситуації у громадській охороні здоров'я, яка має міжнародне значення. Я погодився з цією рекомендацією. Я заявляю, що віспа мавп більше не є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

За даними з сайту ВООЗ, до травня 2022 року в 110 країнах було зафіксовано 87 тисяч випадків зараження віспою мавп та 112 смертей.

ВООЗ оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією у липні. У жовтні минулого року глава ВООЗ заявив про зниження захворюваності на віспу мавп.

У ВООЗ оцінювали рівень смертності від віспи мавп у 3-6%.

Нагадаємо, 5 травня ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19.