ВООЗ скасувала режим надзвичайної ситуації у світі через віспу мавп [ Редагувати ]
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейєсус оголосив про скасування режиму надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, запровадженого в серпні 2022 року через спалах віспи мавп.
Вчора комітет з надзвичайної ситуації провів свою п'яту зустріч і рекомендував мені, щоб я оголосив про припинення надзвичайної ситуації у громадській охороні здоров'я, яка має міжнародне значення. Я погодився з цією рекомендацією. Я заявляю, що віспа мавп більше не є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.
За даними з сайту ВООЗ, до травня 2022 року в 110 країнах було зафіксовано 87 тисяч випадків зараження віспою мавп та 112 смертей.
ВООЗ оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією у липні. У жовтні минулого року глава ВООЗ заявив про зниження захворюваності на віспу мавп.
У ВООЗ оцінювали рівень смертності від віспи мавп у 3-6%.
Нагадаємо, 5 травня ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19.
по темі
Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. Одна жінка загинула, а її донька зазнала травм. Крім того, вдарили росіяни по Торецьку. Там постраждали восьмеро людей.
Завдяки спеціальному фіксатору людина може самостійно їсти ложкою та виделкою, чого не просто зробити з механічним протезом. Сам тримач доволі простий як у розробці, так і у використанні.
Повне медичне обстеження у найвіддаленіших гірських населених пунктах. Тепер це можливо. На Буковині працює виїзна мобільна бригада лікарів з перинатального центру. Медики обстежують пацієнтів у далеких селах, де немає ні сучасного обладнання, ні фахівців. Роблять це безкоштовно.
У Судані захоплено лабораторію зі збудниками кору та холери. У ВООЗ заявили про «високий ризик біологічної небезпеки»
Військові та цивільні лікарі вперше зібралися разом, аби поділитися досвідом порятунку в умовах російської агресії. Конференцію під назвою "Український медичний фронт" провели сьогодні в столиці.
Ізраїльські військові-психологи у Хмельницькому ділилися досвідом роботи із постраждалими. Ізраїль понад 80 років боронить свої кордони, тож про те, як подолати душевні травми внаслідок війни там знають не на словах.