Українські активісти у Вільнюсі облили кетчупом російського письменника Віктора Шендеровича. Приводом для атаки стало інтерв'ю письменника, де він сказав про "сплески нацизму в Україні".

Перед початком виступу українці влаштували пікет, під час якого транслювали через гучномовці фрагмент ефіру Шендеровича на "Ехо Москвы", в якому він говорив "наши мальчики" про російських військових (сам Шендерович наголошував, що цитував висловлювання іншої людини) та пропонували людям, які приходили на концерт одразу віддати свої гроші Євгену Пригожину.

В антракті виступу Шендерович вийшов до активістів, щоб поговорити, і вони облили його кетчупом.

Письменник прокоментував інцидент:

Как было сказано у Ибсена в пьесе "Враг народа", "Никогда не надевай новые штаны, когда идешь отстаивать истину".

Шендеровича 1 травня внесли до бази "Миротворця". Перед цим Аркадій Бабченко розгорнув кампанію проти письменника у соцмережах, звинувативши його у недостатній підтримці України.

Шендерович послідовно виступає проти російського вторгнення до України. Він також є членом "Антивоєнного комітету Росії". Влада рф оголосила його "іноземним агентом".