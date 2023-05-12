ЗСУ почали "формувати" операції для контрнаступу - CNN [ Редагувати ]
Сили оборони України почали "формувати" операції напередодні очікуваного контрнаступу проти російських окупаційних військ, розповіли високопоставлені військовий представник США та західний чиновник.
У публікації зазначається, що формування включає удари по таких цілях, як склади БК, командні центри, бронетанкові та артилерійські системи, що здійснюється для підготовки поля бою для наступаючих сил. Таку тактику перед спільними операціями називають стандартною.
Також зазначається, що коли минулого року українські захисники розпочали контрнаступ у Харківській та Херсонській областях, цьому також передували, окрім ударів із застосуванням HIMARS, і повітряні атаки, щоб сформувати поле бою.
Західні топ-чиновники розповіли журналістам, що підготовчі операції можуть продовжуватися протягом багатьох днів, перш ніж розпочнеться основна частина будь-якого запланованого настання ЗСУ.
Тим часом операції з формування також можуть бути призначені для того, щоб збити противника з пантелику, йдеться в матеріалі.
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