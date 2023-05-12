В Україні вперше винесли вирок митрополиту московського патріархату [ Редагувати ]
В Україні суд вперше виніс вирок митрополиту УПЦ московського патріархату. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Мова йде про колишнього керівника Кіровоградської єпархії митрополита Іосафа.
Суд у Кропивницькому вперше в Україні виніс вирок високопоставленому священнослужителю УПЦ МП. Митрополит Іосаф та секретар Кіровоградської єпархії визнали свою провину.
Їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 ККУ. Суд призначив їм 3 роки за ґратами з іспитовим терміном 2 роки, а також на рік заборонив займати керівні посади у церквах.
За даними СБУ, митрополит та його секретар вихваляли окупацію частини територій України та "роздували" міжрелігійну ворожнечу. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила і координував з ним підривну діяльність проти України.
Митрополит підтримував зв'язок з главою РПЦ і виконував його доручення. Вказівки з москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території рф.
У церквах Кіровоградської єпархії роздавали пропагандистську літературу, яку друкували в росії. Пропагандисти ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.
Під час обшуків у єпархії знайшли проросійські матеріали та листування митрополита з московськими "кураторами".
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