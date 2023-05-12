Німецький оборонно-промисловий концерн Rheinmetall (виробник танків Leopard) і "Укроборонпром" створили спільне підприємство з обслуговування та ремонту танків, а у перспективі - з їхнього виробництва. Про це повідомило видання Handelsblatt.

Голова правління Rheinmetall Армін Паппергер заявив:

Відповідні контракти підписані.

За словами Паппергера, Україна отримає вигоду від такої співпраці у вигляді комплексної передачі технологій та постачання військового обладнання з Німеччини.

Rheinmetall матиме 51% в новій компанії, а також візьме на себе менеджмент.

Виробництво техніки може розпочатися впродовж року, якщо воно здійснюватиметься на базі вже існуючих ліній. Якщо буде вирішено будувати новий завод, процес затягнеться ще на рік, йдеться в матеріалі.

Найближчими днями мають бути підписані контракти ще на два спільні підприємства - з виробництва боєприпасів та засобів ППО, йдеться у матеріалі.

"Укроборонпром" не коментував публікацію Handelsblatt і заяву керівника Rheinmetall.

Інформація про зацікавленість німців у спільному танковому заводу з Україною з'явилася ще на початку березня. В одному з інтерв'ю Паппергер заявив, що підприємство коштуватиме 200 млн євро і зможе виготовляти до 400 танків на рік.

Наприкінці березня голова Rheinmetall побував у Києві та зустрівся з президентом Зеленським.

На початку травня Паппергер заявив, що Rheinmetall планує виробляти до 600 тис. артилерійських боєприпасів на рік для подальшого постачання в Україну.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall готовий виготовляти для України не лише танки Leopard 2, а й новітні танки Panther.