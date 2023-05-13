Швейцарія знімає заборону на поставки зброї до України [ Редагувати ]
Швейцарія на рівні парламенту дозволила поставки зброї та військової техніки Україні. Про це повідомляє Euronews.
Дві палати парламенту Швейцарії - Національна рада та Рада кантонів проголосували за внесення поправок до закону про військові матеріали, який забороняв постачання озброєнь до третіх країн.
Нещодавно країна відмовляла Німеччині у дозволі на постачання боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard.
Народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук уточнив, посилаючись на співрозмовників у Швейцарії, заявив, що рішення поки підтримали не обидві палати парламенту, а профільні комітети.
По Швейцарії і реекспорту зброї. Розповсюджується інформація, що дві палати Парламенту проголосували за дозвіл. Поки тільки профільні комітети підтримали. Це важлива і крута новина, але ще не остаточна перемога. Питання по реекспорту зброї дуже чутливе для швейцарських колег... Чекаємо літню сесію і сподіваємось на підтримку в цілому.
Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни. Країна не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами.
Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі - вона не брала участі у війнах, відколи її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.
У березні повідомлялося, що Швейцарія утилізує 60 справних ЗРК Rapier, замість того щоб передати їх Україні.
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