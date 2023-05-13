У суботу, 13 травня, в результаті вибухів під Маріуполем було знешкоджено близько 50 російських військових. Про це заявили у заяву.

"Бавовна" в Маріупольському районі. 9 прильотів по окупантам! Вибухи сталися поблизу Маріуполя - у Нікольській територіальній громаді, біля с. Республіка.

За їх даними, після вибухів туди відправлено понад 20 швидких з окупованого Маріуполя та району.