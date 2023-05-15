У центрі Луганська пролунав вибух: перекрито дорогу [ Редагувати ]
Фото: twitter.comTaralejblog
У понеділок, 15 травня, у центрі Луганська пролунав вибух. На місце багато швидких та військових, а дорога перекрита. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
- Вибух пролунав на вулиці Демьохіна.
- Перекрито дорогу від Радянської.
- Вибуховий пристрій спрацював у приміщенні салону краси "Барбершоп" в Луганську.
Російські ЗМІ повідомляють, що вибух у Луганську пролунав вибух біля "Державної телевізійної та радіомовної компанії ЛНР". За попередньою інформацією, причиною став підрив.
Зазначається, що в результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.
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