У понеділок, 15 травня, у центрі Луганська пролунав вибух. На місце багато швидких та військових, а дорога перекрита. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибух пролунав на вулиці Демьохіна.

Перекрито дорогу від Радянської.

Вибуховий пристрій спрацював у приміщенні салону краси "Барбершоп" в Луганську.

Російські ЗМІ повідомляють, що вибух у Луганську пролунав вибух біля "Державної телевізійної та радіомовної компанії ЛНР". За попередньою інформацією, причиною став підрив.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.