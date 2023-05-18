Президент України звернувся до жителів країни та зазначив, що цього року – два сенси, об’єднані однією датою, 18 травня.

79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!

"Сьогодні на мені особлива вишиванка – з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи нашої сили і нашого прагнення жити у своєму домі", - сказав він.