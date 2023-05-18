У Криму партизани підірвали залізницю: зійшли з рейок вагони з зерном (фото, відео) [ Редагувати ]
В окупованому Криму через вибух на залізниці зупинено рух електропотягів на відрізку Сімферополь - Севастополь. Про це повідомляє окупаційна влада українського півострова.
Місцеві ЗМІ повідомили, що у Сімферопольському районі Криму поряд з Бахчисараєм вранці 18 травня стався вибух на залізниці. Партизани підірвали колію біля села Чистеньке.
Через вибух з рейок зійшли вісім вагонів з зерном, п'ять із них перекинулися, пошкоджено майже 50 метрів залізничного полотна. На місці вибуху виявлено велику вирву.
Залізниця в районі вибуху одноколійна, тому пряме залізничне сполучення між Сімферополем та Севастополем перервано до відновлення колії, яка може зайняти кілька днів.
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