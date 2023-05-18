В окупованому Криму через вибух на залізниці зупинено рух електропотягів на відрізку Сімферополь - Севастополь. Про це повідомляє окупаційна влада українського півострова.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у Сімферопольському районі Криму поряд з Бахчисараєм вранці 18 травня стався вибух на залізниці. Партизани підірвали колію біля села Чистеньке.

Через вибух з рейок зійшли вісім вагонів з зерном, п'ять із них перекинулися, пошкоджено майже 50 метрів залізничного полотна. На місці вибуху виявлено велику вирву.

Залізниця в районі вибуху одноколійна, тому пряме залізничне сполучення між Сімферополем та Севастополем перервано до відновлення колії, яка може зайняти кілька днів.