Судді Верховного Суду України на екстренному засіданні висловили недовіру затриманому на хабарі голові ВСУ Всеволоду Князєву.

Під час таємного голосування, висловлення недовіри підтримали 140 зі 142 присутніх суддів, проти були двоє. Таким чином Князєв втратив посаду голови ВСУ, але залишається його суддею. Питання його відсторонення має вирішити Вища рада правосуддя.

Допоки не буде обраний новий голова, його обов'язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем, заявив секретар засідання Дмитро Луспенчик.

У заяві Верховного суду затримання Князєва називають "чорним днем у своїй історії" та заявили, що усвідомлюють свою відповідальність.

Судді Верховного Суду шоковані зазначеними подіями... Судді Верховного Суду вимушені констатувати, що корупційні діяння в судах будь-яких ланок, а тим більше у ВС, завдають непоправної шкоди репутації та довірі до Суду, нищать авторитет правосуддя. Це чорний день в історії Суду. Ми мусимо бути гідними та витримати цей удар.

Напередодні 15 травня НАБУ заявило про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді. Голову ВСУ Всеволода Князєва затримали на хабарі у $2,7 млн.

У заяві НАБУ йдеться, що "епізод із "винагородою" для Голови Верховного Суду пов’язаний із ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".