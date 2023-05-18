Історичне збиття "Кинджалів": експерт розповів, як насправді реагують на це у кремлі [ Редагувати ]
Як росія реагує на збиття ЗСУ своїх неймовірно дорогих ракет "Кинджал" та чи є загроза застосування ядерної зброї. Про це в ефірі телемарафону розповів експерт-міжнародник Владислав Фарапонов.
"Попри те, що для росії болісний удар, вони до кінця визнавати збиття своїх ракет не будуть. Або вони будуть собі грати, що не збили, а пошкодили, не 6 ракет, а 3 ракети. Вони щось вигадають, але ми не чули риторики про використання ядерної зброї. Але, якщо така риторика знову з'явиться, то колективний Захід і наші партнери мають певне "щеплення" від цього. Говорити, що це реалістично - зарано", - сказав він.
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