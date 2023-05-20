У суботу, 20 травня, частина Одеси залишилась без світла через аварію на одній із високовольтних підстанцій. Про це повідомляє ДТЕК.

Так, о 18:17 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси.

Без світла тимчасово залишилися 14 тисяч клієнтів у Хаджибейському (колишньому Малиновському) районі, мікрорайон Черемушки. Проте енергетики повідомили, що вони вже працюють над усуненням наслідків аварії та частково, де це можливо, перезапилюють клієнтів на резервну лінію.