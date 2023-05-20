Частина Одеси залишилась без світла [ Редагувати ]
У суботу, 20 травня, частина Одеси залишилась без світла через аварію на одній із високовольтних підстанцій. Про це повідомляє ДТЕК.
Так, о 18:17 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси.
Без світла тимчасово залишилися 14 тисяч клієнтів у Хаджибейському (колишньому Малиновському) районі, мікрорайон Черемушки. Проте енергетики повідомили, що вони вже працюють над усуненням наслідків аварії та частково, де це можливо, перезапилюють клієнтів на резервну лінію.
Орієнтовний час відновлення світла - 21:00.
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