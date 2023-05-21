Ще у 10 областях зʼявилась можливість зареєструвати нерухомість у "Дії": для чого це робити [ Редагувати ]
У Кабінеті міністрів України повідомили про те, що мешканці ще 10 областей України можуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухомість за допомогою порталу "Дія".
Наразі реєстрація нерухомості у "Дії" доступна у Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях, а також у Луцьку.
Це стосується прав на нерухоме майно, зареєстрованих до 1 січня 2013 року, коли було запроваджено відповідний Державний реєстр.
До цього зареєструвати нерухомість у "Дії" могли лише мешканці Львівщини, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківської області.
Як користуватися послугою?
- Зайти на портал "Дія" та пройти реєстрацію;
- Вибрати "Послуги", потім "Земля, будівництво, нерухомість", потім "Державна реєстрація прав на нерухоме майно", потім "Подати заявку";
- Внести необхідну інформацію та копії документів;
- Підписати заяву електронним підписом.
За допомогою реєстрації нерухомості можна підтвердити, що ви є законним власником майна.
У такому разі шахраї не можуть підробити документи про права власності на майно.
по темі
У неділю вночі, 21 травня, окупанти намагалися атакувати Дніпропетровську область безпілотниками
У неділю, 21 травня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на ранок щодо повномасштабного вторгнення рф
Українські військові знищили п'ять російських безпілотників і південних регіонах
Міністр закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що протягом наступних півтора року кількість систем ППО Iris-T збільшиться в три рази
У суботу, 20 травня, Папа Римський Франциск доручив голові Конференції італійських єпископів кардиналу Маттео Дзуппі очолити спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні