У Кабінеті міністрів України повідомили про те, що мешканці ще 10 областей України можуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухомість за допомогою порталу "Дія".

Наразі реєстрація нерухомості у "Дії" доступна у Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях, а також у Луцьку.

Це стосується прав на нерухоме майно, зареєстрованих до 1 січня 2013 року, коли було запроваджено відповідний Державний реєстр.

До цього зареєструвати нерухомість у "Дії" могли лише мешканці Львівщини, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківської області.

Як користуватися послугою?

Зайти на портал "Дія" та пройти реєстрацію;

Вибрати "Послуги", потім "Земля, будівництво, нерухомість", потім "Державна реєстрація прав на нерухоме майно", потім "Подати заявку";

Внести необхідну інформацію та копії документів;

Підписати заяву електронним підписом.

За допомогою реєстрації нерухомості можна підтвердити, що ви є законним власником майна.

У такому разі шахраї не можуть підробити документи про права власності на майно.