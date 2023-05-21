Канада заявила про готовність навчати українських пілотів [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада готова посилити військову підтримку України. Зокрема, у навчанні українських пілотів на сучасних літаках. Про це повідомляє канадське видання Infotel.
Відповідну заяву Трюдо зробив на брифінгу після участі у саміті "Великої сімки" в Хіросімі.
Прем'єр запевнив, що Канада готова посилити допомогу Україні. За його словами, мова йде, зокрема, також про навчання українських військових канадськими інструкторами. Також Трюдо заявив про готовність Канади навчати українських пілотів.
по темі
Окупанти вивели у Чорне море додатковий ракетоносій з "Калібрами" та посилює розвідку безпілотниками
У Кабінеті міністрів України повідомили про те, що мешканці ще 10 областей України можуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухомість за допомогою порталу "Дія"
У неділю вночі, 21 травня, окупанти намагалися атакувати Дніпропетровську область безпілотниками
У неділю, 21 травня, на саміті G7 президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та обговорив військову допомогу Україні
У неділю, 21 травня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на ранок щодо повномасштабного вторгнення рф