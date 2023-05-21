В росії заявили про те, що Польща нібито повинна розрахуватись з росіянами за звільнення від німецьких окупантів в часи Другої світової війни.

Про це пише в Telegram голова Держдуми росії В'ячеслав Володін.

Як відзначив політик країни-окупанта, третина територій Польщі є районами з розвиненою інфраструктурою, промисловими підприємствами, а також багаті на природні ресурси. За його словами, ці території увійшли до її складу "завдяки росії".

"У повоєнний час радянський народ, відриваючи від себе, витратив на відновлення і розвиток Польщі за сьогоднішніми оцінками понад 750 млрд доларів... Польща існує як держава тільки завдяки нашій країні", - заявив Володін.

Політик дорікнув Польщі за знесення пам'ятників радянським солдатам, закриття російських шкіл та "крадіжку майна росії".

"Польща має повернути придбані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї у воєнні та повоєнні роки", - додав спікер держдуми росії.