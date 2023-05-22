Диверсії у Бєлгородській області: у кремлі зробили заяву [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російському диктатору володимиру путіну доповіли про диверсії у Бєлгородській області, які організовують бійці "Русского добровольческого корпуса".
Про це заявив прес-секретар президента рф дмитро пєсков, повідомляє "Інтерфакс".
"Міноборони, ФСБ та Прикордонна служба доповіли президенту рф - верховному головнокомандувачу про спробу прориву української диверсійної групи у Бєлгородську область", - заявив пєсков.
За його словами, зараз нібито ведеться робота "щодо знищення цієї диверсійної групи".
При цьому пєсков нафантазував, що метою диверсантів є відволікання від Бахмутського напряму.
Варто зауважити, що сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області у прикордонних населених пунктах пролунали вибухи. Пізніше бійці "Російського добровольчого корпусу", який допомагає захищати Україну від вторгнення рф, заявили про свою операцію у Бєлгородській області.
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