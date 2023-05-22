Україна спостерігає за операцією "Російського добровольчого корпусу" у Бєлгородській області, але не має до цього безпосереднього відношення.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна з інтересом спостерігає за подіями у Бєлгородській області росії та вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього відношення", - наголосив Подоляк.

За його словами, у росії "танки продають у будь-якому військовоторгу", а підпільні партизанські загони складаються з громадян рф.

Сьогодні, 22 травня, вранці у прикордонних пунктах Бєлгородської області пролунали вибухи. Пізніше бійці РДК, які допомагають захищати Україну від російського вторгнення, заявили про свою операцію в регіоні.

При цьому у ГУР наголошували, що метою таких дій є створення "зони безпеки" у Бєлгородській області, з якої росіяни обстрілюють Харківську область.