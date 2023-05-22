У Зеленського відреагували на події в Бєлгородській області [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Україна спостерігає за операцією "Російського добровольчого корпусу" у Бєлгородській області, але не має до цього безпосереднього відношення.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна з інтересом спостерігає за подіями у Бєлгородській області росії та вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього відношення", - наголосив Подоляк.
За його словами, у росії "танки продають у будь-якому військовоторгу", а підпільні партизанські загони складаються з громадян рф.
Сьогодні, 22 травня, вранці у прикордонних пунктах Бєлгородської області пролунали вибухи. Пізніше бійці РДК, які допомагають захищати Україну від російського вторгнення, заявили про свою операцію в регіоні.
При цьому у ГУР наголошували, що метою таких дій є створення "зони безпеки" у Бєлгородській області, з якої росіяни обстрілюють Харківську область.
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