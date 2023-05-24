Резніков вперше підтвердив успішне застосовання ракети Storm Shadow [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow. Їх нашим бійцям передала Велика Британія. Про це він сказав під час брифінгу.
Таку заяву глава Міноборони зробив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.
У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow.
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