У четвер, 25 травня, Рада ЄС ухвалила постанову, яка продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до Євросоюзу ще на рік, тобто до червня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Постанова стосується експорту фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та перероблених сільськогосподарських продуктів, на які поширюються тарифні квоти.

Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.

Відновлюючи ці заходи, ЄС продовжує демонструвати свою непохитну політичну та економічну підтримку України, яка все ще стикається з неспровокованою та невиправданою військовою агресією росії.

Так, ці заходи допоможуть Україні зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС і підтримувати економіку в дуже складних умовах.

У Раді ЄС додаються, що рішення у поєднанні зі значною військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою має вирішальне значення для допомоги Україні в її довгостроковому відновленні.

Міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл заявив, що неспровокована та невиправдана агресивна війна рф проти України мала руйнівний вплив на економіку країни.