ЄС продовжив "економічний безвіз" з Україною [ Редагувати ]
У четвер, 25 травня, Рада ЄС ухвалила постанову, яка продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до Євросоюзу ще на рік, тобто до червня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
Постанова стосується експорту фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та перероблених сільськогосподарських продуктів, на які поширюються тарифні квоти.
Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.
Відновлюючи ці заходи, ЄС продовжує демонструвати свою непохитну політичну та економічну підтримку України, яка все ще стикається з неспровокованою та невиправданою військовою агресією росії.
Так, ці заходи допоможуть Україні зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС і підтримувати економіку в дуже складних умовах.
У Раді ЄС додаються, що рішення у поєднанні зі значною військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою має вирішальне значення для допомоги Україні в її довгостроковому відновленні.
Міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл заявив, що неспровокована та невиправдана агресивна війна рф проти України мала руйнівний вплив на економіку країни.
Оновлені автономні торговельні заходи однозначно підтримають Україну, і в той же час вони нададуть ЄС спосіб захисту, якщо необхідно, внутрішнього ринку від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів.
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