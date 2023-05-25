Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з'явився на публіці (відео) [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше з початку травня з'явився на відео. Це зявилося на тлі заяв роспропаганди про загибель і поранення українського воєначальника.
Відео з живим і здоровим Залужним опублікував полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Він каже, що відео було зняте сьогодні, 25 травня.
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