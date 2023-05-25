Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вперше з початку травня з'явився на відео. Це зявилося на тлі заяв роспропаганди про загибель і поранення українського воєначальника.

Відео з живим і здоровим Залужним опублікував полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Він каже, що відео було зняте сьогодні, 25 травня.