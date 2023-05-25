росія не зможе здобути перемогу у війні проти України. Її плани щодо окупації Донецької та Луганської областей є недосяжними.

Про це повідомляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу.

"Будь-яке завершення війни відбувається за столом переговорів. Але ми розуміємо, що цю війну росія не виграє. Всі цілі, які ставили перед собою росіяни, розчинилися в повітрі. Можливо, у путіна (російського диктатора володимира путіна - ред.) зараз мета захопити Донецьку і Луганську області, але ці цілі недосяжні. А стратегічні цілі україни - звільнити всі свої окуповані території", - заявив Міллі.

За його словами, битва продовжуватиметься, але у певний момент сторони прийдуть до рішень за столом переговорів.

При цьому Міллі підкреслив, що до діалогу між країнами США разом із союзниками продовжать стійко допомагати Україні.