"росія не виграє війну проти України, її цілі недосяжні" - генерал США [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія не зможе здобути перемогу у війні проти України. Її плани щодо окупації Донецької та Луганської областей є недосяжними.
Про це повідомляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу.
"Будь-яке завершення війни відбувається за столом переговорів. Але ми розуміємо, що цю війну росія не виграє. Всі цілі, які ставили перед собою росіяни, розчинилися в повітрі. Можливо, у путіна (російського диктатора володимира путіна - ред.) зараз мета захопити Донецьку і Луганську області, але ці цілі недосяжні. А стратегічні цілі україни - звільнити всі свої окуповані території", - заявив Міллі.
За його словами, битва продовжуватиметься, але у певний момент сторони прийдуть до рішень за столом переговорів.
При цьому Міллі підкреслив, що до діалогу між країнами США разом із союзниками продовжать стійко допомагати Україні.
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