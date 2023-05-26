Шольц планує переговори з путіним щодо України [ Редагувати ]
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що згодом планує знову обговорити телефоном з президентом росії володимиром путіним війну проти в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Kölner Stadt-Anzeiger.
Минуло чимало часу з моменту мого останнього телефонного дзвінка. Але я маю намір у слушний час знову поговорити з Путіним.
Коли його запитали про можливу зміну влади в росії, канцлер зазначив:
Я і в грош не ставлю такі спекулятивні питання. Зрештою має бути [укладено] угоду між владою у Москві та Києві.
Водночас канцлер ФРН Олаф Шольц виступив проти заморожування конфлікту в Україні та заявив, що Київ сам має визначати умови для досягнення миру.
Росія повинна зрозуміти, що не може бути мови про те, щоб укласти своєрідний холодний мир, тим самим зробивши, наприклад, існуючу лінію фронту новою "кордоном" між Росією та Україною.
Шольц вважає, що такий розвиток ситуації "узаконить" територіальні надбання рф.
Навпаки, мова має йти про справедливий мир, а умовою для цього є виведення російських військ.
Останню телефонну розмову Шольц і путін провели 2 грудня 2022 року. Вона тривала майже годину і була присвячена війні в Україні та її наслідкам. Розмова відбулася з ініціативи німецької сторони. До нього лідери спілкувалися телефоном 13 вересня 2022 року.
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