Україна стане повноправним членом Європейського союзу після закінчення війни з росією. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на заході, присвяченому 160-річчю Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Сумна глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна стане повноправним членом Європейського союзу.

Шольц наголосив, що СДПН, зокрема, має чітко стати на бік Києва у конфлікті.

Ми, соціал-демократи, дотримуємося всіх цих принципів з глибоким переконанням.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до ЄС. 23 червня глави держав та урядів Євросоюзу ухвалили рішення надати Україні та Молдові статуси кандидатів на вступ до спільноти. Терміни початку переговорів щодо вступу України до ЄС ще не визначені.

Раніше український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Київ розраховує на вступ до ЄС менш ніж через два роки після початку переговорів.