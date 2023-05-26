У Дніпрі ракета влучила в лікарню (відео 18+) [ Редагувати ]
Армія рф завдала ракетного удару по лікарні в Дніпрі, є поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється.
Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі підтвердив президент України Володимир Зеленський.
Місцеві пабліки викладають у мережу кадри наслідків удару по лікарні. Пишуть, що це психіатрична лікарня.
Очільник області повідомив, що внаслідок ракетного удару є 1 загиблий, 15 поранені, серед них 2 дітей.
Порятунок постраждалих триває. Це попередні дані щодо наслідків ракетного удару по Дніпру. Дві будівлі зайнялися. В цілому вогонь охопив 500 кв. м. Зараз рятувальники приборкують пожежі. На місці "прильоту" всі служби.
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