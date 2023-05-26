Армія рф завдала ракетного удару по лікарні в Дніпрі, є поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється.

Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Місцеві пабліки викладають у мережу кадри наслідків удару по лікарні. Пишуть, що це психіатрична лікарня.

Очільник області повідомив, що внаслідок ракетного удару є 1 загиблий, 15 поранені, серед них 2 дітей.