Внаслідок ракетного удару по лікарні в Дніпрі загинули щонайменше двоє людей, ще 23 - дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вже 23 постраждалих у Дніпрі. 21 - в стаціонарі, з них троє - "важкі". Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту... Станом на цю хвилину рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в медзакладі. Гасіння триває.

Згодом очільник області написав, що з-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Таким чином сьогоднішня ракетна атака по Дніпру вже забрала життя двох людей.

Внаслідок ракетного удару у місті зруйнована триповерхова будівля медичного закладу (психдиспансеру) з подальшим горінням, повідомили в ДСНС. Пожежа виникла у розташованій поряд будівлі.

Пожежу медзакладу ліквідовано на площі 1000 кв.м. В одноповерховій будівлі ветеринарної клініки площа пожежі склала 200 кв.м. Рятувальні підрозділи вже її ліквідували.

Рятувальники повідомили, що поранені двоє дітей 2020 та 2017 року народження. Повідомляється, що немає зв'язку з трьома співробітниками диспансеру.