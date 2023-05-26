Територіальні компроміси у війні з рф будуть означати поразку демократії - Подоляк [ Редагувати ]
Будь-які територіальні поступки в війні з рф означатимуть поразку демократії та консервацію режиму російського диктатора володимира путіна.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Будь-який "компромісний сценарій", який передбачає звільнення НЕ всіх територій України та про який періодично говорять "анонімні джерела" в європейських та американських елітах, - рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна", - заявив Подоляк.
За його словами, як наслідок, після таких компромісів, відбудеться різке зростання конфліктів у глобальній політиці.
"Все це - блакитна мрія Росії. Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в "російський медійний сценарій" і затягувати конфлікт?", - наголосив він.
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