Будь-які територіальні поступки в війні з рф означатимуть поразку демократії та консервацію режиму російського диктатора володимира путіна.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Будь-який "компромісний сценарій", який передбачає звільнення НЕ всіх територій України та про який періодично говорять "анонімні джерела" в європейських та американських елітах, - рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна", - заявив Подоляк.

За його словами, як наслідок, після таких компромісів, відбудеться різке зростання конфліктів у глобальній політиці.

"Все це - блакитна мрія Росії. Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в "російський медійний сценарій" і затягувати конфлікт?", - наголосив він.