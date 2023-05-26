Світоліна здобула неймовірну перемогу та вийшла у фінал вперше після вагітності [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українська тенісистка Еліна Світоліна (508) обіграла Клару Бюрель (122) з Бельгії в 1/2 фіналу турніру WTA 250 у Страсбурзі.
Матч тривав 2 години та 23 хвилини. Світоліна один раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і використала 8 з 16 брейкпойнтів.
Еліна Світоліна зіграє у фіналі проти нейтральної тенісистки Анни Блінкової (росіянка). Це буде перша зустріч між тенісистками. Гра відбудеться в суботу, 27 травня.
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