"Прийшов час повертати своє": Залужний натякнув на початок контрнаступу (відео) [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний опублікував потужний ролик із натяком на початок контрнаступу.
Відео з'явилося у Telegram-каналі главкома. На кадрах українські воїни готуються до битви, виголошуючи бойову молитву. В кінці відео - заклик до вступу до лав Збройних сил.
"Прийшов час повертати своє", - підписав ролик Залужний.
На тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ, ця заява Залужного може натякати на його початок.
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