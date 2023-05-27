Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний опублікував потужний ролик із натяком на початок контрнаступу.

Відео з'явилося у Telegram-каналі главкома. На кадрах українські воїни готуються до битви, виголошуючи бойову молитву. В кінці відео - заклик до вступу до лав Збройних сил.

"Прийшов час повертати своє", - підписав ролик Залужний.

На тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ, ця заява Залужного може натякати на його початок.