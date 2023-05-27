Обстріли вздовж усієї лінії фронту не припиняються: останні новини з Донбасу [ Редагувати ]
Обстріли вздовж усієї лінії фронту не припиняються. Російські терористичні угруповання продовжують знищувати наші міста і села та вбивати мирних жителів.
В Авдіївці внаслідок влучання російської зенітної керованої ракети у багатоповерхівку загинуло двоє людей. Головні зусилля ворог і далі зосереджує на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. При цьому окупанти вийшли на новий рівень ницості. Вони знімають рекламні ролики у Бахмуті. Хоча місто-фортеця досі не підкорилося. Більше про ситуацію на сході розкажуть мої колеги.
Це наслідки чергового воєнного злочину рашистів - обстрілу Костянтинівки. Місто протягом доби накривали двічі - вдень та вночі. Пошкоджено 4 будинки, але жертв вдалося уникнути. А на Нью-Йорк окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал. Поранено одну людину. В Авдіївці внаслідок обстрілу майже до фундаменту зруйнована п'ятиповерхівка.
З міста на самій лінії фронту продовжують евакуювати цивільних. Поліцейським вдалося вмовити виїхати 9-тьох людей, які кілька місяців жили поруч із загиблими сусідами у напівзрунованій багатоповерхівці. Під уламками - тіла двох пенсіонерів. Дістати їх ніяк.
После вчерашнего окна вылетели, все вылетело. Такой вид у нас. До этого было более менее. Мы радовались этому уголку.
У цьому під'зді поліцейські виявили щоденник війни.
Місцевий мешканець записував щодня що відбувалося у цьому будинку, і у цьому місті. 18.03 - перший обстріл міста, і так далі. Останній запис 28.04 - розбили 16-й будинок, від вибухової хвилі повилітали останні вікна. Під завалами 2 людини.
З будинків поруч на евакуацію записалися ще дві жінки.
Люди вірять до останнього, що буде все гаразд з ними, но, на жаль, гинуть їхні родичі, сусіди та близькі, і тільки після цього вони зголошуються на виїзд з міста, на евакуацію.
Тим часом у Бахмуті рашисти знімають цинічні рекламні ролики. Кличуть у понівечене місто туристів та рекомендують зупинятися в готелі, який самі ж і зруйнували торік.
Та відпочинок у Бахмуті рашисту будь-якої миті можуть зіпсувати Сили оборони України. Наші захисники тримають західні околиці міста.
Група "Привид", як працювала, так і працює у місті Бахмут. Знищуєм орочу нечисть. По-друге, в Бахмуті досі знаходяться українські війська. Так шо не вірте пропагандонам, це все х*рня. Бахмут залишався і залишатиметься Україною.
Навколо міста-фортеці Сили оборони йдуть вперед. Так, бійці 3 окремої штурмової бригади показали, як зачищають посадки. Утилізували двадцятьох руснявих вояків, 3-х взяли у полон. Одного з них командування кинуло на позиції, навіть не видавши форму.
Мне не дали ни форму. Я как был в спортивном костюме, когда уехал из лагеря, так в спортивном костюме меня взяли в плен. Увидел отношение их. Приехав на позицию при мне был только автомат. Все остальное - ни форму, ни воды с собой ничего не было. Просидев три дня на позициях без воды, я попал в плен.
Канонада не вщухає вздовж усієї лінії фронту. Та жодного метра української землі загарбникам захопити несила. Тим часом луганські правоохоронці привезли чергову партію гуманітарки до деокупованих сіл. Разом з продуктами та будматеріалами поліцейські привозять з собою супутниковий інтернет, та надають змогу людям, які залишилися на своїй землі, зв'язатися з близькими та родичами.
Назад правоохоронці повернулися із трьома пенсіонерами, які зголосилися виїхати до родичів.
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