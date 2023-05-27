Студенти понад 40 закладів вищої освіти взяли участь у Третій молодіжній моделі Парламентської Асамблеї НАТО (відео) [ Редагувати ]
Студенти понад 40 закладів вищої освіти України взяли участь у Третій молодіжній моделі Парламентської Асамблеї НАТО. Молодь мала можливість спробувати себе в ролі делегата країни чи представника організації-учасниці Парламентської Асамблеї НАТО. Деталі розповість Юрій Куций.
Раса Юкнявічіне, колишня президентка Парламентської асамблеї НАТО:
Подібні заходи дуже важливі! Тут ви отрмаєте найцінніше - знання та досвід.
Колишня президентка Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічіне звертається до української молоді, якв зібраліся у столиці на третю модель молодіжної Парламентської асамблеї НАТО.
Оксана Юринець, керівниця проєкту:
Двісті тридцять заявок було поданно і це сорок сім вузів України. Сюди приїхало вісімдесят осіб.
До цього студенти упродовж місяця слухали лекції онлайн українських та іноземних фіхівців. А ось тепер беруть участь у непростих дискусіях у межах платформи. Її мета - чітка.
Оксана Юринець,керівниця проєкту:
Для нас важливо, щоб Україна, яка сьогодні рухається до НАТО, мала готових людей, які готові брати на себе відповідальність.
Як у справжній Парламентській асамблеї НАТО, учасники розподілені між комітетами. Олена - студентка столичного вишу - очолила комітет з питань безпеки і оборони.
Олена Пшенична, голова комітету з питань безпеки і оборони:
Коли ти ось в такій організації, скажімо це так, ти відчуваєш, що ти вже на крок якби до того, аби якимось чином змінити якимось чином додавати своє, реалізовувати.
Свої ідеї молодь виклала у резолюції.
Олена Пшенична, голова комітету з питань безпеки і оборони:
Ми затронули тему "Рамштайну" в російсько-українській війні. Коли ми обговорювали свої якісь певні питання з приводу резолюцій, я вам скажу, такі ідеї в комітеті, що я така сиджу і думаю "О Боже, які ми розумні люди".
Підтримати молодь на подію приїхали світові політики, зокрема колишній радник Армії США в Європі з питань Росії та Євразії Марк Войджер, дипломати із Литви, Латвії, Австрії та Польщі.
Бартош Ціхоцкі, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні:
Вступ України до НАТО він відбудется знову ж таки справа часу, складних перемов і так далі. Но я впевнений, що коли ви будете в моєму віці, тоді будете згадувати цей час інтеграції з НАТО, для вас не буде важливо, коли це відбулося в 23, 24 чи 25-му році. Для вас буде важливо, щоб ви скористались цим шансом.
І Україна такими заходами під час війни доводить, що готується стати частиною Альянсу.
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