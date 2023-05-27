У Вашингтоні сконцентровані на тому, щоб підтримати Київ у проведенні військової операції, коли б вона не сталася

Новий пакет допомоги від США. "Вашингтон надасть Україні чергові транші у найближчі тижні та місяці", - запевняють у Радбезі Сполучених Штатів. В основному він міститиме додаткові боєприпаси на суму до 300 мільйонів доларів. А ось які є новини щодо F-16? Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко з'ясовував деталі.

Нові транші прискорюють. "Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні найближчими тижнями та місяцями в очікуванні передбачуваного контрнаступу". Про це повідомив журналістам стратегічний координатор Радбезу США Джон Кірбі у відповідь на запитання - коли Києву чекати новий пакет зброї.

Кірбі каже - у Вашингтоні сконцентровані на тому, щоб підтримати Київ у проведенні військової операції, коли б вона не сталася. І тут процитую -

"Україна проведе контрнаступ на своїх умовах. Коли, де і як вони вдарять - ці рішення прийматимуть вони. Ми зосереджені на тому, щоб, поки вони приймають ці рішення - у них були всі необхідні засоби, можливості та підготовка". І саме для цього американська адміністрація прискорює формування і виділення пакетів зі зброєю та боєприпасами".

Тут маю пояснити. Раніше довго формувався великий пакет, який приходив, умовно, раз на місяць, а то і довше чекали. Зараз стратегія інша і практично кожні два тижні штати погоджують із Києвом, формують і відправляють мілітарну допомогу, яка потрібна на фронті.

Агентство Reuters, наприклад, повідомило, що адміністрація США має намір просто зараз оголосити про надання Україні чергового пакету військової допомоги на 300 мільйонів доларів. До нього мають увійти керовані ракети GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Цей пакет практично готовий, сформований, навіть проплачений - і буквально ось-ось мають офіційно повідомити про його виділення. Це має статися ще у травні, і вже формується червневий пакет. За даними Пентагону, сумарний обсяг військової допомоги США Україні з моменту початку війни перевищив 37 мільярдів доларів.

Щодо F-16 - а розумію, що цікавить усіх, - не під запис пояснюють, що навчання українських підотів розпочнеться вже через кілька тижнів. Чого чекати далі? Агентство "Блумберг", наприклад, пише, що Голландія відправить ці винищувачі Україні після того, як європейська коаліція, яку Амстердам разом із данцями якраз і очолює, завершить навчання пілотів.

Те, що така можливість серйозно розглядається, підтвердив прем'єр Нідерландів, Марк Рютте. Тут, у Вашингтоні, я поцікавився розумінням термінів цих майбутніх поставок, і почув, що це "справа місяців", що станом на зараз кажуть орієнтовно про середину або кінець осені. Все залежить від того, як довго триватиме сам тренінг: військові кажуть максимум про 6 місяців, намагатимуться вкластися в три; також потрібен план розгортання, потрібно продумати логістику - і це станом на зараз відкрите питання.

Тому, як мені пояснили інформовані джерела з американського боку, мова скоріш за все про осінь. А ближче до кінця літа конкретні терміни вже будуть зрозумілішими, хоча з міркувань безпеки їх і не розголошуватимуть і скоріш за все повідомлятимуть про все коли чергові літаки вже будуть доставлені, щоб убезпечити весь процес, бо є обгрунтовані підозри, що Москва буде на F-16 полювати - поки вони не в повітрі, але вже на українській території. Що ще залишається вирішити - які саме країни і за яким графіком поставлятимуть Україні ракети "повітря-повітря" для винищувачів.

І це якраз питання, яке має розглянути наступний "Рамштайн". Умовно - будуть це американські, середньої дальності, чи ракети Meteor європейського виробництва - вони мають більшу дальність. Якщо Пентагон обере AMRAAM - зміниться наповнення чергових пакетів, бо кожна ракета коштує під мільйон доларів…

Тобто - питань багато. Але головне вже відбулось - є принципове рішення, є згода Білого дому, і у червні - за планом - старт навчання українських пілотів. Решту - узгоджуватимуть в робочому порядку.