Катівні - визитівка російської армії, адже до залякування мирних людей та тортур загарбники вдаються скрізь на тимчасово окупованих територіях.

З села Гусарівка, під Балаклією, рашистів вибили ще наприкінці березня 2022-го. І досі там знаходять місця, де катували, а потім спалювали тіла розстріляних селян, намагаючись приховати свою звірячу жорстокість. І досі у населеному пункті шукають зниклих мешканців. У Гусарівці побувала наша знімальна група.

Село Гусарівка біля Балаклії пробуло в окупації менше місяця. Та й за цей час росіяни встигли розбити село й катувати місцевих. Одна з найбільших трагедій сталася торік у березні - на фермі. Бойові частини рашистів розмістилися біля корівників. Людей не пускали до голодної худоби.

Володимир Жировкін, житель села Гусарівка:

Ото раз за півмісяця погодували та й усе. Тут ревище страшне було, ніхто ж не кормив.

13-го березня росіяни таки погодилися пропустити людей до тварин.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Шестеро чоловіків з Гусарівки пішли ось на цю ферму годувати худобу. Ось тут пройшли через російські блок-пости, та назад, додому 5-ро з них так і не повернулися.

Пан Володимир розповідає, його син - один із тих, хто не повернувся з ферми того дня.

Володимир Жировкін, житель села Гусарівка:

Один з товаришів, що робить тут на фермі, пішов, каже, сказали рашики, пропустять. У мене під гаражом зібрались вони хлопці й пішли. І всьо.

Рідні шукали хлопців, питалися в росіян…

Володимир Жировкін, житель села Гусарівка:

Ходили де тільки не ходили і їздили. А росіяни шо вони, ми не знаєм, і всьо. Оці, шо на посту були. Ну шо вони. І всьо. Ніхто не знає, хто де шо і як.

Вже після звільнення села поліція з'ясувала, хлопців, які годували корів, російські військові взяли в полон.

Дмитро Овчаров, начальник відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Слідчого управління ГУ НПУ в Харківській обл.:

Під час їх перебування на території господарства відбувся обстріл позицій ворога, збройних сил російської федерації. Після цього обстрілу військові рф, припускаючи, цивільні мешканці є так званими навідниками вогню, незаконно їх затримали.

Владислав - теж опинився у підвалі. Каже, коли зняли мішок з голови, бачив там і робітників із ферми.

Владислав, житель села Гусарівка:

В підвал завели 6-х осіб з ферми. І 1-го відправили, Влада відправили телефони, паспорта забрать. А 5-х вивели на вулицю і розстріляли. (Ви це чули?) - Ну да, вони їх вивели, почали питати - здають вони позиції чи ні. І один з них сказав - ви, с*ки, все одно тут здохнете. Ну, їм окупантам, і їх зразу розстріляли. Нас потім перевели в другий підвал, а тіла куди діли, не знаю.

Залишки спалених трьох тіл у ямі за своїм будинком знайшов пан Іван. На його обійсті рашисти тримали полонених.

Іван Міщенко, житель села Гусарівка:

Вони мене не пускали. Там плєнние. Нє ходітє. Дня 2 ілі 3. А, ну ідітє. Вони забарікадіровали проход, я воду тільки брав отут. А тут димяка такий і запах. Ну. Я не мог поняти, шо. А потом коли уже наші вибили, це вскорях було, я одкрив, ну чорне. У мене ж ні фонарика, нічого. Подивився. Чорне щось. Ну з одного трохи осталося, а з тих двох… там рука. Наче признали, що то наш хлопець, той, що на фермі був.

Пан Іван розповідає, окупанти все шукали по селу партизанів. А в кожному чоловікові бачили навідника. Бо їм часто прилітало.

Іван Міщенко, житель села Гусарівка:

Где здесь партизаны? Кажу, глаза роззуй. Де тут можна партизан. А здесь есть кто-нибудь. Кажу, откуда я знаю, я нічого не знаю. Вони такі насторожені якісь. А коли їхнього вбило там, вони озлобилися.

Якути, заради забавки, стріляли по селянах, згадує пан Іван.

Іван Міщенко, житель села Гусарівка:

Тільки людина так - шльоп, людина ховається. Тільки той, а він шльоп. Смішно. На велосипеді їде, вийшов шльоп, нема чоловіка. Той на машині їде, із заднього борта шльоп, нема чоловіка. Отам тоже он у погребі знайшли 2х наших, в одного горло перерізане. А другий мертвий.

Поліцейські у селі вже вкотре проводять слідчі дії. Оглядають підвал ще одного будинку, де базувалися рашисти. Правоохоронці вже з'ясували, які військові частини росіян стояли в Гусарівці. І мають дані, щоб згодом назвати конкретні імена воєнних злочинців.

Дмитро Овчаров, начальник відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Слідчого управління ГУ НПУ в Харківській обл.:

Військовослужбовці 3-ї мотострілецької віслецької червонопрапорної орденів суворова і кутузова дивізій. Яка в себе включала 237-й танковий полк 257 гвардійську мотострілецький полк. Військовослужбовці збройних сил російської федерації під час Контрнаступу Збройних Сил України залишили на території господарства частину своїх документів. Зараз проводиться їх вивчення.

Із 12-ти мешканців Гусарівки, які опинилися в катівнях рашистів, вижили лише троє. Дев'ятеро загинули. І лише п'ятьох - на цей час вдалося ідентифікувати.