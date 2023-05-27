Війна дронів і гармат. Наші захисники наголошують: коли до справи на фронті стає тандем аеро-ророзвідка плюс артилерія, у ворога починаються великі наприємності.

Кореспонденти Військового телебачення показали, як працюють оператори дронів на передовій і як по виявлених ними цілях б'ють наші гармати.

Аеророзвідка - очі артилерії. Такої думки, як оператори дронів, так і самі артилеристи. І зараз ми дізнаємось, як працює цей тандем.

Пильність аеророзвідки та влучність артилерії - запорука успішного бою, наголошують наші захисники.

Позивний "Юрген", військовослужбовець Збройних сил України:

Якби не аеророзвідка, то ми, я думаю, не попадали би в ціль. Вона дуже велику роботу робить, вона нас корегує, направляє попадати точно в ціль, точно в орків.

Командир артилерійського дивізіону показує нам самохідну арт-установку "Акація", з якою працює підрозділ. За час широкомасштабного вторгнення вона випустила у бік ворога близько півтори тисячі снарядів.

Позивний "Тихий" - військовослужбовець Збройних сил України:

Схєма получається налажена. Командний пункт, льотчіки і ми. Вони шукають нам цілі, ми працюєм по цих цілях. В сліпу зазвичай не стріляєм. Завжди стріляєм під коректуру, для того, щоб було раціональне використання снарядів, щоб кожен снаряд лягав точно в ціль. Тому без аеророзвідки наша робота була б не така дієва.

Військовослужбовець із позивним "Йода" - оператор безпілотника. Він шукає цілі для артилерії. З дроном працює більш як рік.

Позивний "Йода" - військовослужбовець Збройних сил України:

Як говорять, це війна артилерії і дронів. Зараз дронами дуже багато чого вирішується, дуже багато питань. Це може бути не тільки розвідка, а й бомбардування з дронів. Що набагато легше ніж прицілитися якимсь мінометом. І дешевше.

Оператор дрону свою роботу вважає творчою. Адже нерідко, щоби виявити ціль, яку сховали окупанти, недостатньо просто уважно обстежити територію.

Позивний "Йода" - військовослужбовець Збройних сил України:

Кожного разу вам потрібно облітати нові куточки, є якійсь азарт. Якщо ви на одній ділянці працюєте і все знаєте, у вас відскакує від зубів де що знаходиться.

Тандем артилерії та аеророзвідки вже багато разів доводив свою ефективність на полі бою. Вони знищують ворожі цілі, прикривають піхоту. А головне - дають зрозуміти ворогу, що звідси краще якнайшвидше тікати.