Як працюють оператори дронів на передовій і як по виявлених ними цілях б'ють наші гармати [ Редагувати ]
Війна дронів і гармат. Наші захисники наголошують: коли до справи на фронті стає тандем аеро-ророзвідка плюс артилерія, у ворога починаються великі наприємності.
Кореспонденти Військового телебачення показали, як працюють оператори дронів на передовій і як по виявлених ними цілях б'ють наші гармати.
Аеророзвідка - очі артилерії. Такої думки, як оператори дронів, так і самі артилеристи. І зараз ми дізнаємось, як працює цей тандем.
Пильність аеророзвідки та влучність артилерії - запорука успішного бою, наголошують наші захисники.
Позивний "Юрген", військовослужбовець Збройних сил України:
Якби не аеророзвідка, то ми, я думаю, не попадали би в ціль. Вона дуже велику роботу робить, вона нас корегує, направляє попадати точно в ціль, точно в орків.
Командир артилерійського дивізіону показує нам самохідну арт-установку "Акація", з якою працює підрозділ. За час широкомасштабного вторгнення вона випустила у бік ворога близько півтори тисячі снарядів.
Позивний "Тихий" - військовослужбовець Збройних сил України:
Схєма получається налажена. Командний пункт, льотчіки і ми. Вони шукають нам цілі, ми працюєм по цих цілях. В сліпу зазвичай не стріляєм. Завжди стріляєм під коректуру, для того, щоб було раціональне використання снарядів, щоб кожен снаряд лягав точно в ціль. Тому без аеророзвідки наша робота була б не така дієва.
Військовослужбовець із позивним "Йода" - оператор безпілотника. Він шукає цілі для артилерії. З дроном працює більш як рік.
Позивний "Йода" - військовослужбовець Збройних сил України:
Як говорять, це війна артилерії і дронів. Зараз дронами дуже багато чого вирішується, дуже багато питань. Це може бути не тільки розвідка, а й бомбардування з дронів. Що набагато легше ніж прицілитися якимсь мінометом. І дешевше.
Оператор дрону свою роботу вважає творчою. Адже нерідко, щоби виявити ціль, яку сховали окупанти, недостатньо просто уважно обстежити територію.
Позивний "Йода" - військовослужбовець Збройних сил України:
Кожного разу вам потрібно облітати нові куточки, є якійсь азарт. Якщо ви на одній ділянці працюєте і все знаєте, у вас відскакує від зубів де що знаходиться.
Тандем артилерії та аеророзвідки вже багато разів доводив свою ефективність на полі бою. Вони знищують ворожі цілі, прикривають піхоту. А головне - дають зрозуміти ворогу, що звідси краще якнайшвидше тікати.
по темі
На знак подяки бійці подарували чоловікові каску та бронежилет і дали позивний "Хазяїн". Історія людяності - у сюжеті Наталі Сінченко.
На Запорізькому напрямку російські окупанти перебувають у обороні та готуються до українського контрнаступу. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов
Найскладніша ситуація в районі Бахмуту. Сили оборони контролюють південно-західні околиці міста. Там тривають важкі бої та артилерійські дуелі. Більше про роботу "богів війни" - артилерії - у сюжеті наших воєнкорів Руслана Смєщука та Вадима Ревуна.
В Авдіївці внаслідок влучання російської зенітної керованої ракети у багатоповерхівку загинуло двоє людей. Головні зусилля ворог і далі зосереджує на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. При цьому окупанти вийшли на новий рівень ницості.
Задля підготовки бійців у польових умовах та в умовах вуличних боїв, Рада оборони Кривого Рогу закупила необхідне навчальне озброєння.
Новобранець, який не мав на той момент практично жодного бойового досвіду - врятував побратимів, відвівши від них ворожий вогонь на себе. І після поранення не залишив свої позиції, а однією рукою продовжив гатити по окупантах.