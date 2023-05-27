"В районі Бахмута захисники просунулися ще на 450 метрів" - Череватий [ Редагувати ]
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові змогли просунутися ще на 450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
При цьому на Бахмутському напрямку спостерігається зниження активності росіян.
Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 м.
Череватий повідомив, що ЗСУ вдалось ліквідувати 54 окупантів та поранити 84 осіб. Також Силам оборони вдалося знищити РСЗВ "Град", три гармати, три безпілотники, самохідний міномет 2С4 Тюльпан, а також два польові склади з боєприпасами.
Він додав, що за цю добу сталося два бойові зіткнення, за минулу теж - від одного до трьох.
Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти.
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