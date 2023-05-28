Україна отримала аварійну допомогу від Румунії через дефіцит електроенергії [ Редагувати ]
Україні вчора, 27 травня, увечері довелося розпочати імпорт електроенергії з Румунії. Причиною став дефіцит потужності електростанцій у країні.
Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.
У компанії наголосили, що нічна атака дронів не викликала нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Але у системі спостерігається дефіцит електроенергії.
"Вчора, 27 травня 2023 р. з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Причиною використання аварійної допомоги була нестача загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини проводився, але у вечірній час ", - сказано у повідомленні.
В "Укренерго" уточнили, що аварійна допомога - ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми.
"Поки що електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години просимо споживати електроенергію бережливо. Експорт, як і вчора, не виробляється", - додали в компанії.
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