Україні вчора, 27 травня, увечері довелося розпочати імпорт електроенергії з Румунії. Причиною став дефіцит потужності електростанцій у країні.

Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.

У компанії наголосили, що нічна атака дронів не викликала нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Але у системі спостерігається дефіцит електроенергії.

"Вчора, 27 травня 2023 р. з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Причиною використання аварійної допомоги була нестача загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини проводився, але у вечірній час ", - сказано у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що аварійна допомога - ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми.

"Поки що електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години просимо споживати електроенергію бережливо. Експорт, як і вчора, не виробляється", - додали в компанії.