У Тальному на Черкащині поховали 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Чоловік загинув на службі, коли встановлював загорожу блокпоста - його збив суддя Макарівського суду. Свідки кажуть - він був за кермом нетверезий.

Напередодні підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП Олексій Тандир - відмовився коментувати свою провину. У Вадима залишилося троє дітей - двоє старших від першого шлюбу його дружини та 2-річна дівчинка. Продовжить Станіслав Кухарчук.

У Тальному на знак скорботи сьогодні приспущені прапори. Місто проводжає в останню дорогу одразу двох бійців - один загинув на фронті, інший у тиловому Києві. Обидві смерті для містян нестерпний біль, але загибель нацгвардійця-строковика Вадима Бондаренко - ще й шок. Пані Світлана каже: не прийти на прощання просто не могла.

Світлана, жителька Тального:

Тим більше в такий час, коли ми приходимо і проводимо наших героїв, які гинуть у цій війні, а тут таке лихо, безневинно, можна так сказати. Цю справу залишити так не можна, вона має бути доведена до кінця.

Віддати шану Вадимові прийшли сотні жителів Тального. Хтось його знав особисто, хтось просто почув про трагедію і не зміг залишитись осторонь. Пані Людмила викладала у хлопця в коледжі. Його загибель сприймає як власну трагедію. Зараз, вона, як і тисячі українців, бажає справедливого правосуддя над вбивцею Вадима.

Людмила Якименко, викладачка Вадима:

Вадим був наш студент, випускник 2020 року, дуже хороша дитина була, завжди посміхався. У мене таке враження було, що він ніколи не зустрічався з проблемами. Та людина, яка це скоїла, яка так просто забрала людське життя в такої молодої дитини, в сина, в батька, просто в українця, повинен бути покараний по справедливості.

Ось так убивця Вадима суддя Макарівського Суду Олексій Тандир у перші хвилини після аварії намагається звинуватити свідків у своєму побитті. Розповідає, що за кермом автомобіля був не він, а потім озвучив, що їхав із дозволеною швидкістю, а військовослужбовця не помітив. Попри характерний запах і пляшки спритного в автомобілі проходити тест на сп'яніння суддя також відмовився. Своєї провини Тандир не визнав ні тоді, ні вчора під час обрання йому запобіжного заходу. "Слугу Феміди" взяли під варту без права застави.

Олексій Тандир, обвинувачений:

- Ви визнаєте свою провину? - У чому? Будь ласка, у мене зараз такий стан, що я не можу...

Стан батьків та рідних Вадима описати важко, аби не зірватися вони всі під сильним заспокійливими. Труну із тілом хлопця на центральну площу Тального заносять його побратими. Заступник командира підрозділу, в якому служив Вадим, теж на церемонії. На місце аварії офіцер примчав за 20 хвилин. Каже: з Тандиром спілкувався особисто і сумнівів, що суддя був напідпитку в нього жодних.

Валерій Купін, офіцер Національної гвардії України:

Автівка знаходилась на великій швидкості, вона дуже швидко рухалась, і це було все несподівано. Але перед цим там знаходяться знаки попередження, що там блокпост. Дана особа, що його збила, була, я не лікар, щоб говорити це, але видно було, що він був під впливом алкоголю.

Для того, що віддати шану Вадимові містяни вишикувались в чергу біля труни. Аби провести сина в останній шлях його батько Валерій приїхав зі східного фронту. Чоловік, який бачив страх, смерть і страждання - свій біль в собі сховати так і не зміг.

Валерій Бондаренко, батько Вадима:

Моя дитина була в тилу. Думав, що він буде жити. Я хочу, щоб він, падло, сів пожиттєво. Я хочу, щоб він пожиттєво сів, якщо один, другий сяде, може трохи почнуть боятись, а не взятки брати й далі п'яними їздити. І він не один такий, хай всі чують.

Вадима Бондаренка сьогодні поховали з усіма військовими почестями на міському цвинтарі Тального.