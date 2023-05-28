Кличко зробив заяву про вартість проїзду у громадському транспорті [ Редагувати ]
До кінця війни вартість проїзду в громадському транспорті Києва не дорожчатиме. Таку обіцянку в ефірі одного з українських телеканалів дав мер української столиці Віталій Кличко.
За словами очільника міста, вартість проїзду у громадському транспорті Києва є дотаційною, оскільки собівартість становить понад 20 грн.
Він (вартість проїзду - ред.) залишається найнижчим у країні і не тільки, якщо ми говоримо про Європу. Але враховуючи складну ситуацію економічну, складну ситуацію з бюджетом людей, ми не плануємо найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість...
До закінчення війни транспорт у нас залишиться дотаційним і не підвищуватимемо. Ми не плануємо цього робити, тому щоби не було різних спекуляцій на цю тему.
Одним з головних завдань перевізників є заміна старих маршруток на новий сучасний громадський транспорт, зазначив Кличко.
Наші вимоги зараз полягають в тому, щоб перевізники переходили на маршрутки, не старші за 10 років, щоб там обов'язково були валідатори, камери спостереження.
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