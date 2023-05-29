Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) впродовж найближчого півроку загрожує криза через небажання росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році. Про це попереджає глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє Yle.

Міністр висловив побоювання, що ОБСЄ може розпастись до того, як Фінляндія обійме посаду голови у 2025 році.

Якщо в 2024 році не буде голови і не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації.

За правилами ОБСЄ, її голову мають схвалити всі 57 країн-членів. Однак росія та Білорусь не схвалили кандидатуру Естонії на посаду голови у 2024 році, а влада Естонії відмовлятися від головування не планує.

Ще один конфлікт виник після того, як у листопаді 2022 року російським делегатам не видали візу на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ. Українська делегація пообіцяла бойкотувати Асамблею ОБСЄ, доки з неї не виключать росію.