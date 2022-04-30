Місія - вже нездійсненна. ОБСЄ припиняє свою роботу в Україні. Першого квітня завершився термін дії восьмирічного мандату Організації. А його продовження - заблокувала Росія. І перемовини, звісно, нічого не дали. ОБСЄ отримала від Москви - порцію звинувачень та брехні.

Чим займалися міжнародні спостерігачі? І що втрачає Україна з їх від'їздом - розкажемо далі.

Доленосне рішення приймалося місяць тому. Для продовження роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні потребувалося одностайне рішення усіх 57 держав-членів. Росія - єдина проголосувала "проти".

Збіґнєв Рау, чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі:

Я глибоко шкодую, що через позицію російської федерації ми не змогли дійти згоди щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії.

Свою місію в Україні ОБСЄ розгорнуло 2014 року після того, як за підтримки рф на сході активізувалися незаконні збройні формування. ОБСЄ була єдиною міжнародною організацією, яка безпосередньо стежила за ситуацією на Донбасі. Протягом останнього місяця високопосадовці ОБСЄ намагалися вплинути на рішення рф, але дарма.

Збіґнєв Рау, чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі:

Ми вивчили всі можливі варіанти та шляхи політичного діалогу з державами-учасницями, щоб домогтися продовження мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція російської федерації не залишила нам іншого вибору, окрім як піти на закриття Місії.

У минулому постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич стверджував, що російських спеціалістів, цитую: "просто видавлювали" зі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Він також звинувачував представників місії з інших країн у тому, що вони нібито допомагали українській стороні. Зокрема, передали броньовані автомобілі батальйону "Азов".

Чергову порцію критики на адресу ОБСЄ напередодні також озвучили у російському МЗС.

Марія Захарова, речниця МЗС Росії:

Особое беспокойство вызывают факты системного взаимодействия некоторых наблюдателей с украинскими Вооруженными силами и спецслужбами. Сообщается о том, что сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ регулярно передавали им и представителям иностранных разведок сведения о местах расположения частей и подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, прочую информацию, которая способна нанести ущерб безопасности республик и гражданского населения.

Майже всіх спостерігачів, а це близько півтисячі осіб, ОБСЄ вивела з України ще у лютому - після початку російського вторгнення. Залишилися лише адміністративні працівники. Зокрема й на тимчасово окупованих територіях. Четверо з них - потрапили у полон російських військових.

Хельга Марія Шмідт, генеральний секретар ОБСЄ:

Ми день і ніч робимо все, щоб підтримати наших українських колег, і продовжимо чинити тиск через усі наявні канали, щоб покласти край затриманням, залякуванню та дезінформації, які загрожують членам нашої місії.

Місія ОБСЄ в Україні вважалася найбільшою. Нараховувала 814 міжнародних та 477 місцевих співробітників. Вони стежили за перебігом війни, збирали інформацію на місцях, виступали посередниками при встановленні перемир'я. Хоча жителі Донбасу критикували спостерігачів та звинувачували їх в бездіяльності.

Крістіан Шененбергер, Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні (2011-2015 рр.):

Сама по собі присутність ОБСЄ не обов'язково має відразу ж принести мир. Спостерігачі ОБСЄ не є миротворцями. Вони не можуть примусити до миру, вони не є охоронцями. Їх завдання спостерігати, повідомляти й сприяти діалогу.

Історія ОБСЄ розпочалася у роки Холодної війни. Влітку 1973 року з ініціативи країн Варшавського договору на чолі зі СРСР розпочала роботу Нарада з безпеки та співробітництва в Європі - НБСЄ. Його метою було зняття напруги у протистоянні Заходу та Сходу. Після розпаду СРСР перед Нарадою постали нові виклики. НБСЄ допомагала колишнім радянським республікам будувати демократію. У 1995 році НБСЄ перейменували на ОБСЄ.

І хоча багато кому організація запам'яталася своїми спостережними місіями на виборах, у безпекових питаннях на теренах колишніх радянських республік - великих успіхів ОБСЄ не мала. Вона не лише не змогла вирішити заморожені конфлікти, наприклад у Нагірному Карабаху. Але також не змогла запобігти новим - як це було в Грузії у 2008 році.

Світ почав потроху забувати про існування ОБСЄ. Та незаконна анексія Криму Росією та окупація Донбасу - повернула організацію до життя. Для неї Україна стала головною міжнародною ареною. Організацію долучили навіть до Мінської контактної групи.

Сьогодні до організації зі штаб-квартирою у Відні входять 57 країн, зокрема й засновник - США. Найновіший член ОБСЄ - Монголія, яку прийняли у 2012 році.