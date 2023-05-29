Атака на Київ: Кличко розповів деталі та наслідки [ Редагувати ]
У понеділок, 29 травня, окупанти у черговий раз атакують столицю України Київ. Мер міста Віталій Кличко оперативно звітує мешканцям про перебіг подій.
Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!
За його словами, екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці.
Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!
"В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі" - написав мер міста.
Пізніше він додав про вибухи в Деснянському районі. Там працювало ППО.
Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці. У Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямують на місце.
по темі
Україна може збивати 90-100% ракет, якими окупанти намагаються вдарити по країні
В ніч на пʼятницю, 26 травня, окупанти атакували Україну
Ігнат наголосив - головне в цій ситуації посилення ППО України, при цьому "очікувати від ворога різних неприємних "сюрпризів" можна"
Вночі на четвер, 18 травня, окупанти вдарили ракетами по Україні. Тривогу було оголошено у всіх областях
У вівторок, 16 травня, росія вивела у Чорне море 11 кораблів, з них два ракетоносії