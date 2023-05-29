У понеділок, 29 травня, окупанти у черговий раз атакують столицю України Київ. Мер міста Віталій Кличко оперативно звітує мешканцям про перебіг подій.

Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!

За його словами, екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці.

Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!

"В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі" - написав мер міста.

Пізніше він додав про вибухи в Деснянському районі. Там працювало ППО.