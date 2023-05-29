"Ракети летіли по балістичній траєкторії": деталі атаки на Київ [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія атакувала Україну з північного напрямку, ймовірно, з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Ракети летіли по балістичній траєкторії. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Було застосовано озброєння, ракети, які летять по балістичній траєкторії, прилітають доволі таки швидко. Попередньо, це були "Іскандери". Вони є різних модифікацій. "Іскандер-М" - це балістична ракета, а є "Іскандер-К" - це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований - дамо пізніше.
При цьому речник не виключив, що росіяни могли застосувати зенітні ракети С-300 та С-400, які теж летять по балістичній траєкторії. За словами Ігната, Росія атакувала Київ з північного напрямку.
Напрямок атаки був з півночі. Де саме - це теж буде пізніше повідомлено. І С-300, і С-400, і "Іскандери" - це комплекси, які на землі... Цього разу у нас наземні установки, які могли завдати ударів.
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