Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія атакувала Україну з північного напрямку, ймовірно, з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Ракети летіли по балістичній траєкторії. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Було застосовано озброєння, ракети, які летять по балістичній траєкторії, прилітають доволі таки швидко. Попередньо, це були "Іскандери". Вони є різних модифікацій. "Іскандер-М" - це балістична ракета, а є "Іскандер-К" - це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований - дамо пізніше.

При цьому речник не виключив, що росіяни могли застосувати зенітні ракети С-300 та С-400, які теж летять по балістичній траєкторії. За словами Ігната, Росія атакувала Київ з північного напрямку.