Країни Заходу не втомилися надавати Україні військову допомогу задля захисту від повномасштабного російського вторгнення.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє CNN.

"Всі знаходяться напоготові, чекаючи ознак втоми в наших демократичних країнах, у країнах НАТО та партнерів, з погляду нашої здатності надавати підтримку. Поки що ми цього не бачимо", - наголосив Столтенберг.

Він також уточнив, що зараз допомога Україні лише посилюється. При цьому, як і раніше, існує сильна міжпартійна підтримка українців серед союзників Альянсу як у Європі, так і в США.

Генсек НАТО зазначив, що, незважаючи на наявність "різних голосів" та думок щодо допомоги Україні, залишається переважна "політична воля підтримувати" нашу країну.