"Захід не втомився від допомоги Україні у війні з росією" - Столтенберг [ Редагувати ]
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Країни Заходу не втомилися надавати Україні військову допомогу задля захисту від повномасштабного російського вторгнення.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє CNN.
"Всі знаходяться напоготові, чекаючи ознак втоми в наших демократичних країнах, у країнах НАТО та партнерів, з погляду нашої здатності надавати підтримку. Поки що ми цього не бачимо", - наголосив Столтенберг.
Він також уточнив, що зараз допомога Україні лише посилюється. При цьому, як і раніше, існує сильна міжпартійна підтримка українців серед союзників Альянсу як у Європі, так і в США.
Генсек НАТО зазначив, що, незважаючи на наявність "різних голосів" та думок щодо допомоги Україні, залишається переважна "політична воля підтримувати" нашу країну.
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Як виявилося, зовсім непросто знайти наступника Єнсу Столтенбергу. Його каденція завершується вже у вересні. Які критерії відбору генерального секретаря і у кого найбільше шансів - знає Світлана Чернецька.
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