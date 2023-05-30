Російські диверсанти намагалися перейти кордон на Харківщині - Генштаб [ Редагувати ]
Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перейти державний кордон України у Харківській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 30 травня.
Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через Держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.
У Генштабі повідомили, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.
Рашисти завдали авіаційного удару в районі села Уди. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області.
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