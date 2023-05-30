У вівторок, 30 травня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова розповіла про стан людей з села Ківшарівка, по якому окупанти вдарили керованою авіабомбою.

В нас там було 7 постраждалих, з яких 5 відправили до лікарні. На жаль, там є важкі, тому що там є людина з осколковим пораненням голови, осколковим пораненням передпліччя. Серед цих постраждалих є 15-річний хлопець, якого доправили до міста. З ними зараз працюють лікарі. Казати про перспективи і їх стан, як швидко вони одужають - це питання більше до лікарів. На жаль, у деяких постраждалих досить важкі поранення.

"Щодо обʼєктів, які було знищено - це цивільний будинок, це були трохи автомобілі, приватний будинок. Казати про військові об'єкти ми не можемо. По таких обʼєктах не ходять бабусі 70+ та молоді діти, які на жаль також страждають", - додала вона.