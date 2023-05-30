росія вивела на орбіту розвідувальний супутник "Кондор-ФКА" [ Редагувати ]
Новий російський радіолокаційний супутник "Кондор-ФКА" застосовуватиметься для розвідки українських військових об'єктів. Про це повідомило "РИА Новости" з посиланням на джерела.
Апарат запустили в космос 27 травня. Російська влада не коментувала його цілі.
Як стверджує співрозмовник російського держагентства, у середньому супутник проходитиме над Україною двічі на добу.
Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр.
За словами джерела, супутник може незалежно від часу доби та погоди спостерігати, "наприклад, за зосередженням військ противника, перекиданням техніки чи зведенням нових фортифікаційних об'єктів".
"Кондор-ФКА" оснащений радіолокатором розробки концерну "Вега", який може отримувати радіолокаційні зображення поверхні Землі високого дозволу, повідомляла "Росэлектроника". Він оснащений легкою дзеркальною антеною парасолькового типу та забезпечує спостереження у смузі земної поверхні, паралельній трасі польоту супутника.
Ракету "Союз-2.1а" з розгінним блоком "Фрегат" і першим супутником "Кондор-ФКА" запустили з космодрому Східний у ніч проти 27 травня.
Повідомлялося, що апарат призначений для цілодобового всепогодного радіолокаційного дистанційного зондування Землі в середньому та високому дозволі.
Серія супутників "Кондор-ФКА" складатиметься з кількох апаратів. Другий планують запустити 2024 року, ще два - до 2029-2030 років.
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